وزير الخارجية : الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون

قال وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان، إن الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون، وبالنسبة لقطر هناك تقدم، ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف.

وأضاف في تصريحات له اليوم: نحن نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً، وملتزمون بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته.

وتابع: الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل.