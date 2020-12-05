اغتيال عميد كلية التربية بمحافظة الضالع برصاص مسلحين جنوب غربي اليمن

وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمدينة الضالع وكالة سبوتنيك، بأن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية "أطلقا النار على عميد كلية التربية في الضالع، الدكتور خالد عبده الحُميدي، أثناء تواجده أمام بوابة المجمع التربوي في الشارع المؤدي إلى حي العرشي في المدينة (حنوب غربي اليمن)".
وأضاف المصدر أن الحُميدي لقي مصرعه على الفور، في حين لاذ المسلحان بالفرار إلى جهة مجهولة.
وجاء الاغتيال عقب أسبوع واحد من مقتل قائد قوات الحزام الأمني في القطاع الشمالي بمديرية قعطبة غربي الضالع، العقيد حاشد ريشان، خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلح في منطقة سائلة ريشان بالمدينة ذاتها.
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