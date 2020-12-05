شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق الغانم يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الأمة الكويتى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى مرشح الدائرة الثانية مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى المنتهية مدته، بصوته في مدرسة معن بن زائدة بضاحية عبد الله السالم. وأثنى الغانم اليوم السبت في تصريح له على الإجراءات الحكومية المتخذة تجاه آلية الاقتراع، مضيفاً: «الإجراءات الحكومية المتخذة تجاه آلية الاقتراع تُطمئن والترتيبات أفضل ما يكون، وندعو الجميع للمشاركة دون تردد، عدم المشاركة لن يفيد البلاد ولا العباد». وفق القبس.

وقد أكد مرزوق الغانم، أنه كانت هناك تخوفات من كثافة الحضور بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المشاركة جيدة حتى الآن في الاقتراع، وأضاف الغانم، أن دور مجلس الأمة المقبل حيوى لضمان أمن الكويت، متابعا: "سأحدد ترشحي لرئاسة مجلس الأمة لاحقا".

ويتنافس على مقاعد البرلمان الخمسين 326 مرشحاً ومرشحة، منهم 43 نائباً من مجلس 2016، وهو أول مجلس تتم مدته الدستورية كاملة منذ 21 عاماً.

ويبلغ عدد الناخبين 567 ألفاً و694 مواطناً ومواطنة، بينهم 273940 من الذكور، و293754 من الإناث، موزعين على مجموع الداوئر الانتخابية، وذلك في الانتخابات الرابعة التي تجرى بنظام الصوت الواحد.

وتسعى المرأة إلى تعزيز حظوظها بمشاركة 29 مرشحة في السباق الانتخابي، تزامناً مع توقعات بنسبة تغيير عالية في تركيبة المجلس.

ومنذ إجراء أول انتخابات وفق نظام الصوت الواحد في ديسمبر 2012، لم تغب المرأة عن المقاعد الخضراء، فحضرت بـ3 نائبات في مجلس 2012، وانخفض تمثيلها في مجلسي 2013 و2016 إلى عضوة واحدة، هي النائبة صفاء الهاشم التي تخوض الانتخابات مجدداً برفقة 28 مرشحة. ويعد البرلمان المقبل، هو المجلس الـ 18 في تاريخ الحياة الديموقراطية الكويتية، ويسعى بعض مرشحيه إلى إحياء الكتل البرلمانية عبر أجندة مشتركة، رغم غياب الكتل في عهد الصوت الواحد. الغانم انتخابات مجلس الأمة 2020