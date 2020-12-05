شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولي يدمر 5 أوكار لداعش شمالي العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق تدمير 5 أوكار لتنظيم (داعش) الإرهابي بضربة جوية في جبال مكحول شمالي البلاد.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم السبت، " أنه بأمر من قيادة العمليات المشتركة ، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول".

وأوضحت أن الضربة أسفرت عن تدمير 5 أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية.

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