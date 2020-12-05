وزارة الدفاع توفر 154 وظيفة إدارية شاغرة

دعت وزارة الدفاع الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وأوضحت الوزارة أنه قد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (154) وظيفة شاغرة، حيث إن فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة 21/ 4/ 1442هـ- 30/ 4/ 1442هـ، ويبدأ التقديم الساعة التاسعة (صباحًا) يوم الأحد الموافق 21/ 4/ 1442هـ، وينتهي الساعة 11 (مساءً) يوم الثلاثاء الموافق 30/ 4/ 1442هـ، وذلك عبر منظومة جدارة.

وتابعت أن التقديم يكون عن طريق الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح، وتحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، ويتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

وأضافت أن الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة هم خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، وخريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، وخريجو درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).