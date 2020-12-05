صحيفة تكشف موعد قدوم ماكرون إلى لبنان

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر ديبلوماسية فرنسية أنها ترجح زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان قبل عيد الميلاد.

ولفتت المصادر إلى أن ماكرون أجرى تعديلا في جدول زيارته التي كانت محصورة أصلا بزيارة الوحدة الفرنسية، بحيث ستشمل لقاءات مع مسؤولين لبنانيين، مع احتمال عقد طاولة قصر الصنوبر من جديد، ومن دون أن تستبعد قيامه بجولة تفقدية جديدة للمنطقة التي حلّت فيها الكارثة جراء انفجار مرفأ بيروت.

وأكدت المصادر للصحيفة أن "ماكرون الذي أكد في كلمته في المؤتمر، حضوره إلى لبنان للضغط على المسؤولين اللبنانيين للتعجيل في تشكيل الحكومة واعتماد خريطة الطريق التي حددها في المبادرة الفرنسية، لا يعني في كلامه أن يؤجّل القادة في لبنان تشكيل الحكومة إلى ما بعد زيارته، بل على العكس، هو يؤكد على الحاجة الملحّة والتأليف الآني للحكومة، بحيث تأتي زيارته للتهنئة والشد على أيدي القادة اللبنانيين باعتماد طريق الإنقاذ والإصلاح عبر حكومة المهمّة وبرنامجها الاصلاحي، الذي سيفتح بالتأكيد باب المساعدات للبنان، بدل أن تأتي زيارته في جو تعطيلي، تتلقى فيه الطبقة السياسية في لبنان مزيداً من التوبيخ والتأنيب".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده لن تتخلى عن لبنان في وقت يحتاج فيه إلى المساعدة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها، بالإضافة إلى انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى دمار كبير في العاصمة بيروت.