طبيب كويتي يحصد الميدالية الذهبية في معرض سيئول الدولي للاختراعات 2020

وقال المخترع "العلي" وهو عضو هيئة تدريس بكلية الدراسات التكنولوجية - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمس الجمعة إن الاختراع عبارة عن جهاز يحذر الوالدين فاقدي البصر والسمع في حال حدوث أي تغيير في الحالة الصحية للطفل خلال النوم في السرير، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ولفت إلى أن الاختراع حاصل على براءتي اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ويتكون من جهاز مراقبة وتسجيل ضربات القلب ودرجة التنفس وضغط الدم ودرجة الحرارة من خلال سوار يتم وضعه على يد الطفل.

وأفاد أنه على سبيل المثال:

"في حالة انخفاض دقات القلب يرسل الجهاز إنذارا للوالدين من خلال سوار يثبت على يد أحد الوالدين يحتوي على أربعة أزرار هزازه وبقراءة باللمس يتنبه الوالدان من خلال الزر الخاص بانخفاض دقات القلب".

وأشار إلى أنه سبق وحصل على 13 براءة اختراع من المملكة المتحدة وواحدة من الولايات المتحدة ولديه 10 حقوق تصميم من مكتب الاختراعات من المملكة المتحدة كما حصل على الميدالية الذهبية من المنظمة العالمية لبراءات الاختراع وعلى المركز الأول وميدالية ذهبية لأفضل اختراع لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون.

وذكرخلال لقائه مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه:

" حاصل أيضا على ست ميداليات ذهبية من معرض للاختراعات في دولة الكويت وميدالية برونزية في معرض الاختراعات في جنيف وجائزة الإنتاج العلمي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومنحة من المكتب الثقافي البريطاني كما أنه نشر ثلاثة كتب علمية وقاموسا للبحوث عن الكويت".

وختم العلي لقاءه بالشكر للقائمين على مكتب براءات الإختراع في مجلس التعاون على التشجيع المستمر في رعاية المخترعين الخليجيين ومنحهم مساحة لعرض إنجازاتهم كما تقدم بالشكر لمدير عام (التطبيقي) علي المضف لحرصه المستمر على دعم ومساندة وتشجيع الإنجازات المتميزة.

ويذكر أن المخترع صلاح العلي تم اختياره من قبل مكتب براءات الاختراع في مجلس التعاون الخليجي ممثلا عن الكويت للمشاركة في معرض سيئول الدولي للاختراعات الذي أقيم في كوريا الجنوبية في الفترة من 1 الى 4 ديسمبر الجاري استنادا إلى ما انتهى إليه المحكمون بعد دراسة الاختراعات التي تم التقدم بها.