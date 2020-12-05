شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق الغانم: سأحدد ترشحى لرئاسة مجلس الأمة لاحقا وتخوفات من كثافة الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، أنه كانت هناك تخوفات من كثافة الحضور بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المشاركة جيدة حتى الآن في الاقتراع

وأضاف الغانم، أن دور مجلس الأمة المقبل حيوى لضمان أمن الكويت، متابعا: "سأحدد ترشحي لرئاسة مجلس الأمة لاحقا"، وذلك وفق "العربية".

فيما انطلقت صباح السبت عملية التصويت بانتخابات مجلس الأمة الكويتي، لاختيار من سيشغل المقاعد الـ50 بالمجلس، ويدلى الناخبون الكويتيون بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس، في انتخابات ألقت جائحة كورونا بظلالها على قضايا حملات المرشحين بها، ويتنافس في الانتخابات أكثر من 300 مرشح، من بينهم أكثر من 30 امرأة في 5 دوائر انتخابية للوصول إلى المقاعد الخمسين للبرلمان الكويتى، وأعادت الحملات الانتخابية إنتاج قضايا قديمة متجددة مثل الصحة والتعليم وقضايا أخرى.

وشملت الإجراءات التى فرضتها وزارة الصحة على المقترعين بسبب الجائحة، ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان الانتخابية ومنع التجمعات داخل اللجان وخارجها، والحفاظ على التباعد البدني وتحديد مسارات للدخول وأخرى للخروج، كما تم تخصيص خمسة مراكز اقتراع خاصة بالمصابين بفيروس كورونا، وكذلك من يخضعون لإجراءات الحجر الصحى فى الدوائر الخمس.