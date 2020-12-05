وقامت الهيئة فيما بعد بتحديث الإشعار على موقعها الإلكتروني لتقول إن "الواقعة انتهت الآن. والسفينة والطاقم بخير"، بحسب رويترز. وأشارت الهيئة إلى سفن في الجوار كمصدر للواقعة. ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات التجارة البحرية البريطانية: لدينا علما بهجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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