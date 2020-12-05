شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعتزم اقتناء 6 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، عزم تونس على اقتناء 6 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، لتطعيم 3 ملايين تونسي، أي ما يعادل 25 % من مجموع السكان.
وأضاف الوزير التونسي في تصريحات الجمعة، أن تونس تهدف إلى تلقيح 50 %من السكان، ووزارة الصحة تعمل على وضع رزنامة تلقيح خاصة بمرض كوفيد 19، وإستراتيجية وطنية لتحديد الأولويات المتعلقة بهذا التلقيح.
وأشار إلى أن عدد الإصابات بكوفيد 19 في تونس لم تتعد نسبته 7ر12 % من مجموع التونسيين.
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