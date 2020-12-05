شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يكشف معلومات جديدة عن انفجار مطار صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني إن انفجار مخازن للسلاح في مطار صنعاء الدولي يؤكد استغلال مليشيا الحوثي حرم المطار وتحويله الى مخابئ للتدريب وتخزين وتطوير اسلحتها باشراف خبراء خبراء حزب الله وايران، منطلق لشن هجماتها الارهابية".

وأضاف وزير الإعلام - في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) - أن الانفجار يؤكد استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في استخدام الاعيان المدنية للأغراض العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر‏".

وأشار الارياني إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث سبق وانفجرت مخازن للسلاح في المنازل والمساجد والمدارس، وأشهرها حادثة إنفجار أحد الهناجر المستخدمة كمعمل لتصنيع وتركيب اجزاء الأسلحة والصواريخ المهربة من ايران بجوار مدرسة للبنات بحي هبره، وراح ضحيته عدد من الابرياء بينهم اطفال‏.

ولفت الارياني، إلى أن مليشيا الحوثي تعتبر أن صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن هذه الممارسات وغيرها من الجرائم الإرهابية، ضوء اخضر لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات التي يدفع ثمنها المدنيين، واتخاذهم دروعا بشرية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية اشباعا لنزواتها التسلطية وقربانا لنظام الملالي في ايران.