شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تنفي استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية التصريح المنسوب للوزير زايد بن راشد الزياني لصحفي إسرائيلي، بشأن استيراد البضائع المنتجة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان المحتلتين. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن تصريح الوزير البحريني فهم في غير سياقه الصحيح، وأن الوزارة ملتزمة بموقف حكومة مملكة البحرين الثابت بشأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية

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