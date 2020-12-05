هذا ما قام عليه هذا الكيان الشامخ و الحكم الرشيد في دولة الأمن والأمان وهذه هي الركيزة الأساسية التي يسر الله تعالى سبلها للملك عبدالعزيز – رحمه الله – فوحد هذا الكيان العظيم وأرسى دعائمه بالعدل وحصنه (بسياج الفلاح) سياج الإسلام ،وعلى قاعدة قوية أقام حكمه العادل مبنيا على الحكمة التي جرت على لسان شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بشأن أفضل ما تقام عليه الدول وبه يتم صلاح الأمم ؛ [ قرآن يهدي وسيف يحمي ].

أصبحت المملكة العربية السعودية ولله الحمد والمنة واحة الأمان الوارفة في عالم تتصاعد فيه معدلات الجريمة إلى مستويات يشيع فيه الخوف وعدم الاستقرار في تلك المجتمعات ومن يعيش على تراب أراضيها، واستمرت قيادة بلادنا الرشيدة في السير على هذا النهج القويم من عهد المؤسس – رحمه الله – إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان المفدى وولي عهد الأمين – حفظهما الله – ، فنعِم كل من عاش على ثرى هذه البلاد الطاهرة بالأمن والأمان ولله الحمد ، وكما هو معلوم ومشاهد للعيان فقد تمت على أرض هذا الوطن الكريم منجزات تنموية هائلة في جميع المجلات وفي مدة قياسية أثارت اعجاب البعيد والقريب ، وهذه النقلة الفريدة من التخلف والتشرذم وقسوة الحياة والنزاعات والاقتتال إلى آفاق رحبة من النهضة والتطور ورغد العيش ، ومما لاشك فيه إن كل ذلك ما كان ليحدث لولا ما تنعم به هذه البلاد من أمن غدا مضرب الأمثال بين الأمم ،و ما تحقق إلا بسبب تطبيق قيادتها الراشدة لشرع الله – عز وجل – في كتابه العظيم وسنة رسوله المطهرة صلى الله عليه وسلم وتطبيق الحدود التي فيها ما يردع المجرمين ويستأصل شأفة الجريمة ،و هذا مثال حي يفضح دعاوى المشككين في صلاحية تطبيق العقوبات التي تضمنتها الشريعة الإسلامية الغراء ، وها نحن نرى اليوم ما يعانيه الإنسان في كثير من الدول المتقدمة صناعيا من انتشار الجريمة وكثرة المجرمين الذين يعملون على تطوير وسائلهم الإجرامية ولم تستطع القوانين العرفية ردعهم ، و يشهد بذلك كبار رجال القانون وما هو عليه الحال الأمني في تلك البلدان التي تعاني من تشريع الإنسان للإنسان ، و الذي بدوره يطور الجريمة ويكشف الثغرات ويستغلها للإفلات من قبضة القانون ، لذلك يشعر الانسان في تلك البلدان بعدم الثقة بالقانون الذي لا ينصفه. و يدور في خياله الكثير من التساؤلات حول استقرار هذا البلد الأمين … وليس هذه التساؤلات وليدة اليوم ولا أجوبتها حديثة العهد ولكنها موثقة على ما يقرب من أربعة عقود في كتاب ( العرب ورحلات وراء السراب ) لديفيد لام وقد زار أكثر من بلد عربي وإسلامي قال : وإننا في الغرب نعاني من نقص المعلومات الصحيحة عن الإسلام وبالأخص الشريعة الإسلامية وما يتوفر لدينا من معلومات على قلتها لم تسلم من التشويه ويكتنفها عدم الوضوح .. في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال يتم اعدام عدد من المجرمين في العام هو أقل ممن يعدمون في الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران في شهر وكذا في عدد من بلدان العالم . والشيء الذي لا تعرفونه أن المملكة العربية السعودية هي أكثر بلدان العالم أمنا وقد تذهلون وربما لا تصدقون إذا قلت لكم أن باستطاعتي أن أتجول في أي مدينة سعودية في أي ساعة من الليل أو النهار وقد ملئت جيوبي بالنقود دون أن أشعر بأي خوف على الاطلاق ، ولو حدث أن سقط مني هذا المبلغ ومعه بطاقة فيها عنواني فإن من الطبيعي جداً أن أعود فأجد ذلك المبلغ ينتظرني في صندوق الرسائل في الفندق ، وذلك بفضل تطبيق العقوبات التي قررتها الشريعة الإسلامية ،وانتم هنا في أمريكا تعرفون ولا شك الفرق بين الأمن عندنا عن الأمن عندهم .

الله جلت قدرته هو خالق النفس البشرية وهو وحده العالم بما يصلحها ويزكيها وهو المطلع على سرها ونجواها. لهذا جاءت الشريعة الإسلامية كاملة متفوقة في جميع جوانب الحياة لها سيادتها على كل الأنظمة والقوانين لها خصائصها التي تميزها عن كل ما سواها ، فهي شريعة صالحة لكل زمان ومكان ، ومن ثم فإن العقوبات التي قررتها الشريعة الإسلامية جاءت غاية في الدقة مشتملة بشكل كامل على أرقى صور العدل والإنصاف لتحقيق الأمن والاستقرار للفرد والمجتمع سواء بسواء، فقررت العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم – المحظورات الشرعية التي زجر الله عنها بحد أو تعزيز – وهي إما جرائم حدود وعقوبتها المقدرة حقا لله تعالى ، أو جرائم القصاص والدية وعقوبتها مقدرة حقا للأفراد ، وجرائم التعازير وهي جرائم غير محددة ولم يقدر لها عقوبة بعينها ، بل أمرها متروك لولي الأمر وذلك لغرض حفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل.

ونذكر على سبيل المثال ما يتحقق من خلال تطبيق عقوبة القصاص التي قررتها شريعتنا الغراء من صيانة لأرواح الناس من تزهق بغير حق . قال عز من قائل : (وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) وتفسيراً لهذه الآية الكريمة يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله : ( وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة)

ويقول رحمه الله: اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز أن يقتص أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض ، وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لقبض أيدي الناس بعضهم من بعض).

وعلى هذا الأساس فليس غريبا أن تعترف المنظمات والهيئات الحقوقية اليوم بما يسود هذه البلاد المباركة من الأمن الاستقرار ، وقد سبق أن كتب عنه عدد ليس بالقليل من الإعلاميين والحقوقيين و المنصفين من الكتاب ممن اطلعوا عن كثب على حال بلادنا الأمني وتطورها النوعي في ظل قيادتنا الحكيمة.

كتبه: حسن عبّود معدّي