النصر والمظلومية المزعومة

يعاني نادي النصر في بداية هذا الموسم من تفريط في النقاط بشكل غير متوقع في ظل ما يحتويه الفريق من أسماء مميزة في جميع الخطوط ، وكذلك مدرب رائع يقدم الكثير للفريق ، وهذا التفريط جعل النصر في مراكز مؤخرة الترتيب مما جعل جماهيره ومحبيه في حيره مما يحدث لفريقهم .
وبعد كل خسارة يخرج علينا عدد من الاعلاميين او المتابعين للفريق بإدعاء المظلومية بأن النصر قد خسر هذه المباراة وتلك بفعل فاعل وبصافره غير عادله ، ولا ننكر أن هناك أخطاء تحدث من بعض الحكام في بعض المباريات وليست في مباريات النصر فقط ، ولكن ليس كل خسارة سببها التحكيم ، ويستطيع الفريق الجيد أن يتغلب على بعض هفوات التحكيم في حال حدوثها ، ولكنها قناعة زرعها إعلام النصر في نفوس لاعبيه وجعلتها الجماهير شماعة لمعظم الخسائر التي تحدث .
النصر يا ساده يستطيع العودة للبطولات وحصدها في حال أخرج الحكام من تفكيرهم وتفرغوا للعب والعطاء داخل الملعب .
النصر يا محبيه يمتلك مدرب جيد يجعل الفريق يحاصر الفرق الآخرى في ملعبها ويتيح لمهاجمي الفريق العديد من الفرص ، وليس ذنبه أن لاعبيه يتفننون في إضاعة الفرص السهلة ولا يتعاملون معها بجديه .
النصر يا محبي كرة القدم قطب من أقطاب الكرة في السعودية مع الفرق العريقة الآخرى ومهما حدث له من كبوات فسوف ينهض مجدداً.
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