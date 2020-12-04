شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 56 وفاة و1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 56 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3415 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1403 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 100 ألف و683 حالة
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