قطر تتحدث عن "ربح للجميع" إذا ما تم حل الأزمة الخليجية

وجاء كلام الخاطر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء التركية "الأناضول"، والتي قالت فيها "حل الأزمة الخليجية سيمثل ربحا للجميع".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية القطرية "الاتفاق على حل الأزمة الخليجية، سيضمن وحدة الشعوب وأمن المنطقة وسيادة كل دولة".

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وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد قال في تعليقه على البيان الكويتي بشأن اقتراب إيجاد حل للأزمة الخليجية: "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية".

وشكر الوزير "الكويت الشقيقة على وساطتها منذ بداية الأزمة"، مؤكدا تقدير الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد.

وأكد الشيخ محمد أن "أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".

وكان وزير الخارجية الكويتي قال إن هذه المباحثات "أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قالت، أمس الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترغب في حلحلة الأزمة الخليجية قبل رحيلها بهدف تضييق الخناق على إيران.

​وأضافت الصحيفة، في تقرير، إنه "ضمن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه تضغط إدارة ترامب على السعودية لفتح مجالها الجوي للرحلات الجوية القطرية التي تدفع ملايين الدولارات مقابل استخدام المجال الجوي لإيران".

فيما نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، عن 3 مصادر مطلعة (لم تسمها)، الخميس، إن السعودية وقطر تقتربان من التوصل لاتفاق أولي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، بضغط من ترامب.