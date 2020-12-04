السعودية: إيران تغلق باب الحوار

وأضاف الوزير في
أن بلاده تأمل من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مواصلة التصدي لسلوك إيران ودورها الخبيث في المنطقة وتمويلها للإرهاب، على حد قوله.
كلمة وزير الخارجية السعودي في منتدى حوار المتوسط #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 4, 2020
وأشار إلى أن بلاده تؤيد الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، لكن طهران هي من تغلق باب الحوار، نافيا أي ربط بين اتفاقات السلام مع إسرائيل وسلوك الأخيرة ضد إيران.
وجدد وزير الخارجية موقف بلاده من رفض عمليات الاغتيال قائلا إنها "ليست من سياستنا" في إشارة إلى اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده.
فخرى زاده... العقل المدبر لجهود إيران السرية لتطوير أسلحة نووية
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