شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 3996 إصابة بفيروس كورونا و73 حالة وفاة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المغرب تسجيل 3996 إصابة بكورونا و 73 وفاة جديدة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وكانت وزارة الصحة المغربية،سجلت أمس 4434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقارنة مع 4346 فى اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 368 ألفا و624 حالة منذ تسجيل أول إصابة فى المغرب فى مارس الماضي.

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