لماذا لا نمتلك اعلام فتحاوي فعال؟

اريد هنا ان اتحدث عن تجربتي الخاصة مع الاعلام من خلال ما ينشر يوميا على صفحات الاعلام الحزبي الموجه مثل اعلام الاخوان المسلمين واذنابهم او وسائل الاعلام المدعومة من ايران واذنابها في المنطقة العربية وفلسطين خصوصا.

نعم خصومنا يمتلكون ماكنة اعلامية متعوب عليها قوامها قدرات اعلامية بشرية وفنية ضخمة جدا استطاعوا من خلالها التأثير في توجهات الناس السياسية وجذب الاف الناس لصفهم ،صحيح انهم يستخدمون البروباغندا والكذب والشعوذات والتضليل الا ان اعلامهم اصبح له حضور مهم في كل بيت ومكان عربي ،،

في المقابل نحن في حركة فتح نمتلك كل الامكانات البشرية والفنية والتقنية لكن على ما يبدو اننا لا نمتلك الارادة الكافية لتكريس اعلام حركي يبلغ رسالة فتح للجماهير ويساهم في توعية الناس وتفنيد اضاليل الاعلام الصهيوني والاخواني المعادي لنا .

لا انكر ابدا وجود تجارب ومبادرات اعلامية جميلة وواعدة لكن نحتاج لتكريس رؤية اعلامية تخاطب الجمهور الفلسطيني والعربي والمجتمع الدولي بحيث تكون اكثر فاعلية واكثر تأثيرا في توجهات الرأي العام .

انا هنا استطيع ان اجزم اننا نمتلك اعلاميين ومبادرات مهمة لكننا لا نمتلك اعلام ولا نمتلك ارادة لتكريس اعلام قوي يحمي رسالتنا كفتحاويين ويبرز اكاذيب الخصوم واضاليلهم.

لماذا لا نمتلك ارادة لتكريس اعلام حركي فاعل ومؤثر ؟ومن المسؤول عن تغييب الاعلام الحركي عن المواجهة مع خصومنا السياسيين ونحن نمتلك كل الطاقات والامكانات لكسر شوكة خصومنا اعلاميا؟

ان معركة الاعلام هي اهم المعارك فهي التي تصلب عود المناصرين وتوحدهم وهي التي تجلب لنا المؤيدين وهي التي تفند ادعاء الحاقدين ،،يجب ان ننتبه لهذا الامر وان نعطيه الاهمية البالغة فعدم وجود الاعلام الحركي صاحب الرسالة السامية جعلنا نخسر داخليا وعربيا واسلاميا ،،فاهتزت صورتنا ونحن اصحاب المشروع الوطني واهله وغيرنا المرتزقة الذين يمتلكون اعلام يبرزهم على انهم المجاهدين والمخلصين،،فمن المسؤول عن ذلك؟

كتب المستشار زيد الايوبي – فلسطين