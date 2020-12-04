شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين يؤكد لنظيره الفلسطيني وقوف بلاده مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، وقوف مملكة البحرين مع حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن هذا الموقف الثابت يتم التعبير عنه في كل مناسبة ولن يتغير.



وشدد الزياني، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الجمعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على عمق العلاقات القائمة بين البلدين، واستعداد بلاده للحفاظ عليها وتدعيمها، نافيا التصريحات التي نُسِبَت لوزير التجارة والاقتصاد والسياحة البحريني حول "عدم تمييز بلاده بين منتجات المستوطنات ومنتجات إسرائيل".



وأوضح الزياني أن هذا الادعاء المنسوب لوزير التجارة والاقتصاد والسياحة يتناقض بالكامل مع موقف بلاده الداعم من جهة للقضية الفلسطينية؛ في حريتها واستقلالها وفي رفض الاستيطان والضم، وما يرتبط بالاحتلال من إجراءات، ومع التزام بلاده بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبشكل خاص قرار مجلس الأمن رقم 2334 من جهة أخرى.