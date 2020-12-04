شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعلن عودة الأعمال بشكل كامل في محطة البترول بجازان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت أرامكو السعودية أنه إلحاقا للبيان الصحفي الصادر يوم الأربعاء 17 ربيع الثاني 1442هـ (2 ديسمبر 2020م) بخصوص العطل الفني في محطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

نجاح فرق الصيانة التابعة للشركة، فجر اليوم، في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكلٍ طبيعي وكامل، واستئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملاء المحطة.