شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف القدس تؤكد أداء 15 ألف مصلى صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت ساحات المسجد الأقصى اليوم، توفد الآلاف من المصلين لأداء صلاة الجمعة وسط تطبيق القائمين على شئون المسجد إجراءات احترازية للوقاية من تفشى عدوى فيروس كورونا بين المصلين، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، كما نقلت وسائل اعلام محلية بأن 15 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالأقصى وفق إجراءات السلامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشر المركز الفلسطينى للاعلام على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، صور من توافد المصلين على صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى وتطبيق المصلين اجراءات الوقاية من كورونا، حيث ظهر المصلين وهم يرتدون الكمامات بينما لم يتم الالتزام بالتباعد بين الصفوف لمنع نقل عدوى كورونا.



المصلين فى القدس



صلاة الجمعة فى القدس

وفى وقت سابق، هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس درجا قرب المقبرة اليوسفية يؤدى إلى باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.



صلاة الجمعة فى المسجد الاقصى

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطين (وفا) قبل أيام، أن جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى هدمت الدرج بذريعة إدخال معدات إلى المقبرة اليوسيفية الملاصقة لمقبرة باب الأسباط شمال شرق المسجد الأقصى المبارك، وأن مسلحين تابعين لبلدية الاحتلال شرعوا بمسح أراضى المقبرة هناك وقاموا بوضع علامات فى المكان ولم تعرف أهداف هدم الدرج أو ما يجرى فى منطقة باب الأسباط.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلى قد أعلنت أنها ستضع أعمدة أسمنتية خاصة بمشروع "تل فريك" تنوى إقامته قرب البلدة القديمة وصولا لجبل الزيتون الذى يطل على المسجد الأقصى.

وفى سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 4 فتية من مخيم العروب شمال الخليل، بعد إغلاق البوابة الحديدة على مدخل المخيم ونصبت كمينا لهم.. واندلعت مواجهات على مدخل المخيم، أطلق جنود الاحتلال - خلالها - قنابل الصوت والغاز باتجاه الفلسطينيين.