أصلي والا مغشوش ؟

في الإعلام اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس ، ولكن في التجارة غش ثم غش ثم غش حتى يقتنع الناس ، وهذي القاعدة انتشرت بشكل كبير في العشرين سنة الأخيرة بين بعض العمالة الوافدة ، واستغلوا ضعف الرقابة على الأسواق وصاروا يغرقونها بمنتجات وبضايع مقلدة ومغشوشة ، وياليتهم اكتفوا بهالشي لكنهم صاروا يغشون حتى المنتجات الأصلية بطرق مايحتاج أقولها لأنكم أكيد عرفتوها وقريتوا عنها ، والمؤسف أن هالأشياء تصير أحيانا بمساعدة مباشرة أو غير مباشرة من بني جلدتنا ، وما أخفيكم اني ماعاد أثق كثير بالمنتجات الموجودة في الأسواق بسبب كثرة الغش اللي وصل حتى حليب الأطفال وهذا شي مؤسف وخطير ومؤشر على ضعف النفوس والحقد والحسد على هذي البلاد الطيبة وأهلها سواء من أفراد أو حتى تنظيمات خارجية مايهنا لها بال إلا بتدمير البلد وتخريبه بهذا الغش .

طبعا اللي قلته مو من باب التشاؤم والاستسلام ولكن من باب الاعتراف بالواقع وتسليط الضوء على هذي المشكلة اللي من خلالها لا بد أننا نشكر وافر الشكر وزارة التجارة والجهود المكثفة اللي تقوم فيها لمحاربة الغش بكافة أشكاله وفي جميع الأنشطة وقدرت انها تعيد الثقة للمستهلك المحلي في البضايع الموجودة في الأسواق انها أصلية .

طبعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله ، كلمة شكر أوجهها لشخصين كانوا علامة فارقة في عمل وزارة التجارة وبشهادة الجميع ، الأول هو توفيق الربيعة وزير التجارة سابقا وعرابها ومجددها ، والثاني هو الزميل عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي بالوزارة على سرعة تجاوبه وسعة صدره وتفاعله مع كل اللي يطرح في وسائل التواصل وهذي مو مجاملة مني لأن اللي يعرف ابوتركي يعرف ان هذي هي الحقيقة .

الخاتمة :

من غشنا فليس منا وافهموها يابعض الناس

كتبه : خالد النويس