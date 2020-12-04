شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أول هاتف ذكي بكاميرا خفية خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعتزم شركة “زد تي إي” الصينية طرح أول هاتف ذكي مزود بكاميرا خفية خلال شهر ديسمبر الجاري.
ووفقاً لـ”سبوتنيك” يعتبر “أكسون 20” من شركة “زد تي إي” هو أول هاتف تتواجد كاميرته الأمامية أسفل الشاشة، إذ لا يوجد فيها أي جزء خاص بالكاميرا في أعلى الشاشة (أموليد) والتي مقاسها 6.92 بوصة، بحسب موقع إنغادجيت”.
وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية للهاتف 32 ميغا بيكسل، ومعالج “سناب دراغون” 765، و8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، ومن المتوقع أن يضم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميغابيكسل وكاميرا عريضة بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل، إلى جانب بطارية بقوة 4220 مللي أمبير في الساعة.
وتستعد الشركة لطرح هاتف “أكسون 20” الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس في 11 دولة ومنطقة ابتداء من 21 ديسمبر، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.
ومن المستبعد طرح هاتف “أكسون 20” في سوق الولايات المتحدة، لأن شركة “زد تي إي” مازالت غير مرغوب فيها داخل أمريكا بسبب قضايا تتعلق بالأمن القومي.
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