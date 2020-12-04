شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقاطع فيديو تُظهر هطول أمطار غزيرة على حفر الباطن. وأظهر أحد المقاطع ارتفاع منسوب المياه في أحد الشوارع أدت إلى تعثر حركة السيارات والمارة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرارية هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، القصيم، حائل والشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من تلك المناطق كذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

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