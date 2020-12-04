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وأكد أن "الجهود التي تبذل بين الأطراف المحلية داخليا أثبتت أنها أكثر استجابة من الطرفين، وتم بموجبها الإفراج عن العديد من السجناء بين صنعاء والأطراف المحلية".
وأشار في حديثه لـ "راديو سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إلى أن الصفقة عادة ما تتم بأعداد قليلة لا تتجاوز عشرة أشخاص، لكن العدد الإجمالي بين الطرفين أكثر من 15 ألف، وحتى اللحظة لم يتم الإفراج سوى عن ألفي شخص بالصفقة الأخيرة، لافتا إلى أن الصفقة القادمة التي تم تأجيها لأجل غير مسمى، سيتم الإفراج خلالها عن 1200 شخصا.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، محمد الديلمي:
إن العملية تعد مؤشرا لتقارب بين الطرفين من أجل وقف الحرب التي طال أمدها وانعكست على أوضاع اليمنيين، وزادت نسبة الفقر إلى 95 بالمئة ما تسبب في أن يعيش اليمن أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.
وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثيين قد أعلنت تنفيذ صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وقال رئيس لجنة الأسرى في جماعة "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، إنه تم تحرير 6 من أسرى الجيش واللجان الشعبية بعملية تبادل في جبهة مأرِب"، مضيفا أن "عملية تبادل الأسرى تمت بوساطة محلية".
وجاءت هذه العملية بعد أيام من إعلان جماعة "أنصار الله" تحرير 4 من مقاتليها بصفقة تبادل مع الحكومة الشرعية، عبر مفاوضات محلية أيضا.
وكانت الجماعة قد أعلنت عن إرجاء الأمم المتحدة موعد جولة مفاوضات مع الحكومة اليمنية بشأن الأسرى، كان من المقرر انطلاقها في الـ 19 من الشهر ذاته في العاصمة الأردنية عمّان، إلى أجل غير مسمى.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي يمني: عملية تبادل الأسرى بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية لم تتم بشكل مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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