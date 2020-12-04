مسؤول يكشف التفاصيل... لقاحات كورونا قد تصل إلى الأردن خلال أسابيع

وأضاف أنه جرى توقيع عقد مع تحالف كوفاكس الذي سيزود الأردن بلقاحات تكفي 10% من عدد سكانه، وذلك من الخيارات التي يتم اعتمادها، فيما تم التعاقد على شراء ما بين 5% إلى 10% من لقاح فايزر، وفقا لوكالة "عمون".

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وأوضح أن اللقاح سيصل إلى مواقع التطعيم آمنا ومبرداً، فيما قامت وزارة الصحة بشراء ثلاجات تبرد حتى درجة حرارة ناقص 80 لضمان فعالية اللقاح لأطول فترة ممكنة.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، شدد على "ضرورة العمل لضمان التوزيع العادل والفعال للقاحات كورونا لتكون متاحة للجميع"، مؤكداً أن "قطاع الصناعات الدوائية في الأردن على أهبة الاستعداد للمساهمة في هذه المهمة".

وتجاوزت إصابات فيروس كورونا في مملكة الأردن، 231 ألف حالة، منها 54.9 ألف إصابة نشطة.

وبينت وزارة الصحة في بيان مشترك مع مجلس الوزراء، الخميس، أنه تم رصد 4029 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة.

وألمحت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات وصل لـ231237 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ2909 حالة.