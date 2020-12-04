شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام كردية تعلن قصف تركيا والقوات الموالية لها شيراوا فى عفرين بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام كردية، أن تركيا والقوات الموالية لها في سوريا قصفت ناحية شيراوا في عفرين، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل. وقتل أمس، جندى تركى فى شمال غرب سوريا، أثناء اشتباك مع مقاتلي فصيل كردي بمنطقة عفرين.

واستولى الجيش التركي وحلفاؤه من المسلحين السوريين على عفرين، وهي منطقة كردية رئيسية، من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في مارس 2018 في واحدة من سلسلة التوغلات التركية بشمال سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية تسللوا إلى المنطقة وإن القوات التركية فتحت النار في اتجاه الهجوم و"قامت بتحييد" ستة من المسلحين أثناء انسحابهم.

وأوضح بيان الوزارة أن القوات التركية مدعومة بطائرات مُسّيرة تواصل عملياتها في المنطقة.

وقال مكتب حاكم إقليم خطاي التركي الذي يقع على حدود عفرين إن الجندي القتيل كان رقيبا وإن الهجوم نُفِّذ ليلا في منطقة قاعدة الغزاوية في عفرين.