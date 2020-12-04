إنتقل إلى جوار ربه يوم أمس (الخميس) 1442/04/18 الشيخ سلمان بن عبدالله الغامدي في مستشفى الملك فهد بالباحة.. صحيفة الخليج الالكترونية تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الإعلامي والكاتب الصحفي حمدان بن سلمان الغامدي وإخوانه وأسرته وأقاربه في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سائلين الله العلي القدير أن يلهمم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون

كانت هذه تفاصيل خبر والد الإعلامي والكاتب الصحفي حمدان بن سلمان الغامدي في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.