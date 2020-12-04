السودان يعلن بدء الإنتاج النفطي في حقل الراوات

© AFP 2020 / YASUYOSHI CHIBA ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن وزير الطاقة السوداني خيري عبد الرحمن، قوله إن "إنتاج النفط بحقل الراوات هو نتاج لجهود سودانية خالصه بنسبة 100%". وأضاف أن "زيارته لمؤسسات الطاقة بالنيل الأبيض تهدف لمتابعة زيادة الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي، وما يتطلب من عمل يسهم في رفع الإنتاجية". وأثنى الوزير السوداني على "جهود العاملين في الحقل والترتيبات الفنية العالية باعتبارها ترويجا مهما لجذب الاستثمار". كما دعا العاملين بمواصلة جهودهم والمزيد من العطاء لزيادة الإنتاج حتى تعود الفائدة على الاقتصاد السوداني.

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