"عدم البقاء في الخلف"... غانتس يدعو الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات

ونشر غانتس شريط فيديو أشاد من خلاله بعودة التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني، وأهمية هذا التنسيق خاصة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد.

ونشرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، شريط الفيديو لغانتس، وهو يدعو الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، مشيرا إلى أن التنسيق الأمني والمدني هو مصلحة مشتركة للطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ودعم الاقتصاد، كما أنه يشكل قوة دافعة لأية عملية سياسية مستقبلية بين الجانبين.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن الشرق الأوسط كله يتغير، وعمليات سياسية ذات مغزى تتقدم، وأهمها اتفاقات السلام والتطبيع بين بلاده ودول عربية، ممثلة في البحرين والإمارات والسودان.

وناشد غانتس القيادة الفلسطينية وشعبها بما أسماه بـ"عدم البقاء في الخلف"، وخلق فرص جديدة للأجيال المقبلة، بدعوى أن العودة لطاولة المفاوضات مع دولته هو مصلحة مشتركة.

وأوعز بضرورة التنسيق مع الجانب الفلسطيني لمواجهة الارتفاع المطرد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، منوها إلى تقديم بلاده مساعدات طبية للفلسطينيين لمواجهة الفيروس.