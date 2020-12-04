السعودية الأولى ومصر الأخيرة... 7 دول عربية ضمن قائمة "تورتويز ميديا" للذكاء الاصطناعي

وكشف مؤشر "Tortoise Intelligence"، الذي يحتسب أكثر من 143 مقياسا لمستوى الاستثمار والابتكار وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر عدة معايير كقوة البنية التحتية والبيئة التشغيلية والأبحاث والتطوير وغيرها، أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى عالميا، تلتها الصين.

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وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول عربيا، في حين احتلت المرتبة 22 عالميا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي.

وتأتي الإمارات في المركز الثاني عربيا والـ36 عالميا، تليها قطر في المركز الثالث عربيا والـ42 عالميا، فيما دخلت القائمة كل من البحرين التي احتلت المركز الـ50 عالميا، وتونس في المرتبة الـ53 والمغرب في المرتبة 57 ومصر التي جاءت في المركز 58.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، أنها تنوي استثمار مبلغ 20 مليار دولار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خلال العشر سنوات المقبلة.

كما عقدت السعودية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، القمة العالمية للذكاء الصناعي، تحت شعار "الذكاء الصناعي لخير البشرية"، والتي تهدف إلى بناء حوارات ذات أهمية عالمية، سواء من حيث التعافي من جائحة كورونا، أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، وتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعَّالة ومؤثرة للذكاء الصناعي.

وقال رئيس الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي، عبد الله بن شرف الغامدي، في القمة إن الذكاء الصناعي يمكنه تسريع التنمية المستدامة.

وأضاف أنه "بحلول 2030 سنصنف من بين أول 15 دولة في هذا المجال"، مشيرا إلى أن السعودية ستكون في 2030 بين أول 15 دولة رائدة بالذكاء الاصطناعي.