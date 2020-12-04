فيديو لولي عهد البحرين وهو يقود سيارته دون حراسة

ونشرت صحيفة "الأيام"، مساء أمس الخميس، فيديو نادرا، لولي عهد مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وهو يقود سيارته بنفسه، دون أي حراسة.

ويتبين من شريط الفيديو أن الأمير سلمان توقف بسيارته لتحية أحد الأهالي.