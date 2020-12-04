الجزائر تجلي رعاياها من 7 دول بينها مصر والسعودية والإمارات

ووفقا للخطوط الجوية الجزائرية، فإن عملية الإجلاء تشمل المواطنين الجزائريين الموجودين بكل من فرنسا، إسبانيا، الإمارات، مصر، الأردن، السعودية وكندا.
وأوضحت أنه بالنسبة للمواطنين الموجودين في فرنسا ستكون مواعيد الرحلات كالآتي:
– باريس الجزائر في 14/10/08/06/04 و16 ديسمبر/كانون الأول 2020.
© AFP 2020 / Fabrice COFFRINI / AFP
– باريس قسطنطينة: 12 ديسمبر 2020.
ــ مرسيليا الجزائر: في 15/13/11/09 و17 ديسمبر 2020.
إسبانيا
– برشلونة الجزائر: 11 ديسمبر 2020.
– مدريد الجزائر: 13 ديسمبر 2020.
– أليكانت الجزائر: 15 ديسمبر 2020.
الإمارات
© AP Photo / Toufik Doudou
مصر
فستكون من القاهرة إلى الجزائر يوم 17 ديسمبر 2020.
الأردن
ستكون انطلاقا من عمان إلى الجزائر يوم 12 ديسمبر 2020.
السعودية
فستكون انطلاقا من جدة إلى الجزائر يومي 13 و15 ديسمبر 2020.
كندا
فستكون هناك رحلة واحدة انطلاقا من مونتريال إلى الجزائر يوم 18 ديسمبر 2020.
يذكر أنه يجب على المواطنين المعنيين حمل تذكرة طيران الجزائر، مؤكدة، في رحلة العودة والحصول على شهادة اختبار PCR سلبية في موعد أقصاه 72 ساعة قبل موعد الرحلة.
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