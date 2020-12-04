اليمن... القوات المشتركة تعلن مقتل وإصابة مهاجمين من "أنصار الله" في الحديدة

القاهرة - سبوتنيك. وقالت ألوية العمالقة إحدى تشكيلات القوات المشتركة، عبر مركزها الإعلامي، إن "مجاميع تابعة للحوثيين نفذت هجوما على مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)، من منطقة شعب بني زهير الواقعة تحت سيطرتهم شمال غربي المديرية".

وأضافت أن "اللواء 11 عمالقة تمكن من كسر الهجوم وأجبر عناصر الحوثيين على التراجع"، مؤكدة "وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين".

وأشارت إلى "إحباط محاولة تسلل للحوثيين باتجاه جنوب شرقي مديرية التحيتا ومنطقة الجبلية التابعة لها جنوبي الحديدة، وصد أخرى نفذتها الجماعة من أماكن تمركزها عبر خط زبيد نحو منطقة الجبلية المحاذية للشريط الساحلي".

ووفقا للمركز الإعلامي لقوات العمالقة، "سقط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين خلال المواجهات مع القوات المشتركة".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، اتهمت القوات المشتركة جماعة الحوثيين، بشن قصف مدفعي على مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في مدينة الحديدة، أسفر عن مقتل 9 عمال وإصابة 7 آخرين.

في المقابل، ذكر تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم الحوثيين، أن قوات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، "نفذت 210 خرقا (للهدنة الأممية المعلنة في الحديدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018م) خلال الـ 24 الساعة الماضية، بينها 44 خرقا بقصف مدفعي لعدد 292 قذيفة، و138 خرقا بأعيرة نارية، واستحداث تحصينات قتالية في حيس".

وأشار إلى "أن الخروقات شملت 15 غارة لطيران تجسسي على شارع الخمسين (شرق مدينة الحديدة) ومناطق الجبلية والتحيتا وحيس، وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والجاح والتحيتا وشارع الخمسين".