الشرطة الجزائرية تنجح فى تفكيك شبكة إجرامية متخصصة فى بيع الأسلحة النارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فكَّكت مصالح الأمن بمحافظة مستغانم الجزائرية، شبكة تنشط عبر البلاد متخصصة فى المتاجرة بالأسلحة النارية والذخيرة الحية، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس" . وأوضح رئيس الأمن بمحافظة مستغانم محمود حمونى فى تصريحات ، أنه أُوقف سبعة أشخاص من هذه الشبكة التى تنشط بعدة محافظات فى الجزائر، واستُرجع سبعة مسدسات نصف آلية، وكمية من الذخيرة، وأربع مركبات سياحية. وأضاف أنهم سيقدمون إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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