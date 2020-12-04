عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برعاية GIZ الألمانية.. افتتاح قمة فيستد لتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة

الجمعة 4 ديسمبر 2020

الخليج 365

بمشاركة نخبة مميزة من المتحدثين البارزين، تستضيف قمة فيستد لريادة الأعمال التكنولوجية هذا العام، ادريي تانج، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تايوان، وعدلي تومه، الرئيس التنفيذي لشركة جيمناي إفريقيا، الذراع الاستثماري بقطاع التكنولوجيا لمجموعات ساويرس ومحمد سامح المستشار والاقتصادي العالمي، وجيفري مارتن مؤسس التحول الرقمي، ومارجريتا كوهيوس، المدير التنفيذي بالمختبر التكنولوجي بجامعة ستانفورد.



تشهد القاهرة عقد قمة منتدي فيستد لريادة الأعمال التكنولوجية "أون لاين"، لهذا العام نظرا لظروف جائحة كورونا برعاية منظمة giz الالمانية التابعة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن تشهد القمة حضور أكثر من 50 محاضرا دوليا في مجال التنمية المستدامة، وأكثر من 100 ألف متابع علي مستوي العالم.

من جانبها، أكدت دكتورة سلمي الحريري، مؤسسة المنتدي، أن القمة هذا العام هي النسخة الثالثة من المنتدي وتستهدف دول افريقيا والشرق الأوسط وتقدم جائزة مالية قدرها 100 الف دولار لأفضل شركة في الشرق الأوسط وافريقيا، قدمت حلولا واقعية وغير مسبوقة في قطاع التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويشارك عدد كبير من رجال الأعمال والشركات العاملة بقطاع التكنولوجيا في مصر والسودان والمغرب والجزائر وجنوب افريقيا ونيجيريا والكونغو الديمقراطية والسعودية واليمن ولبنان وسوريا وروسيا وتايوان والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية.

وأضافت: القمة ستستمر ثلاثة ايام وهي بمثابة الحدث الريادي الأول دولياً للتكنولوجيا الواعية واستخداماتها الهادفة، فقد تم تصميمها بهدف وضع مواهب الأسواق الناشئة على خريطة الابتكار العالمية، فضلاً عن جعل العالم مكاناً أفضل من خلال استخدام التكنولوجيا لتقديم حلول واقعية وذات تأثير فعال لحل مشاكل العالم الحالية والمستقبلية، ولهذا نحن هنا لنلقي الضوء على رواد الأعمال الذين يستكشفون التكنولوجيات المتقدمة لإحداث تأثير إيجابي وحقيقي في الإنسانية.