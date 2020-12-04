في زيارة لمدة يومين بفرنسا.. السيسي يبحث مع ماكرون أزمة ليبيا

وقالت الرئاسة إن الزيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الإثنين، حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة تهدف إلى تعميق العلاقات بين باريس والقاهرة "الشريك الاستراتيجي" وذات الدور "المحوري للاستقرار في الشرق الأوسط".

ومن المقرر أن يبحث الرئيسان في قصر الإليزيه الأزمات الإقليمية، ولا سيما أزمة ليبيا، والتوترات في شرق البحر المتوسط.

وتأتي زيارة السيسي إلى فرنسا بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى مصر في كانون الثاني/يناير 2019،