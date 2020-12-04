وقالت الرئاسة إن الزيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الإثنين، حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة تهدف إلى تعميق العلاقات بين باريس والقاهرة "الشريك الاستراتيجي" وذات الدور "المحوري للاستقرار في الشرق الأوسط".
ومن المقرر أن يبحث الرئيسان في قصر الإليزيه الأزمات الإقليمية، ولا سيما أزمة ليبيا، والتوترات في شرق البحر المتوسط.
وتأتي زيارة السيسي إلى فرنسا بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى مصر في كانون الثاني/يناير 2019،
كانت هذه تفاصيل خبر في زيارة لمدة يومين بفرنسا.. السيسي يبحث مع ماكرون أزمة ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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