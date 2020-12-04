شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفتح المساجد لصلاة الجمعة اعتبارا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للطوارئ والأزمات بالإمارات إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، اعتبارا من يوم غد وفق عدد من الإجراءات الاحترازية، وتتضمن الإجراءات السماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد، مع نقل الخطبة عبر مكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد، وتنظيم حركة الدخول والخروج على ألا تزيد مدة الخطبة والصلاة على 10 دقائق، بحسب صحيفة "البيان"

وأكدت الهيئة ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المساجد أو مشاركتها أحدا، مع الاستمرار في رفع المصاحف وجميع الكتب، ولفتت إلى أنه سوف يستمر غلق أماكن الوضوء ودورات المياه ومصليات النساء والبرادات، مشددة على ضرورة الوضوء في البيت.