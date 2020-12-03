شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية وضباب على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من تلك المناطق.

كذلك تشمل الحالة منطقتي الجوف، الحدود الشمالية كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما توقعت هيئة الأرصاد أيضا أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة، تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.