جوجل تستعين بالذكاء الاصطناعي لتطوير "التجوّل الافتراضي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة جوجل، تحديث جديد لخدمة التجوّل الافتراضي على نظام أندرويد، بحيث يُسمح للمستخدمين بالمشاركة في الخدمة عن طريق الهواتف الذكية.



وفي منشور لعملاقة التقنية الأمريكية على مدونتها، قالت "مع تطبيقنا المحدث لخدمة التجوّل الافتراضي Street View على أندرويد، أصبح من السهل الآن أن تجمع صور التجوّل الافتراضي الخاصة بك، وتضعها في المكان الصحيح في خرائط جوجل".

وأضافت: "باستخدام أداتنا الجديدة للصور المتصلة في التطبيق، يمكنك التقاط سلسلة من الصور المتصلة عندما تسير في شارع أو طريق".

وتُلتقط الصور باستخدام ARCore، وهي تقنية الواقع المعزز ذاتها التي تستخدمها الشركة لتقديم تجارب أخرى، مثل: Live View. وبعد التقاط الصور ونشرها عن طريق تطبيق التجوّل الافتراضي، فإن الشركة تلقائيًا تدورها، وتعيد تموضعها لإنشاء سلسلة من الصور المتصلة التي تُوضع بعدئذ في خدمة التجوّل الافتراضي.

وأشارت جوجل إلى أنه قبل هذه الميزة، كان يتعين على المستخدمين امتلاك كاميرات للتصوير الثلاثي الأبعاد لالتقاط صور التجوّل الافتراضي ونشرها، بحسب بوابة التقنية العربية.

وجمعت معدات خدمة التجوّل الافتراضي وسياراتها التابعة لشركة جوجل أكثر من 170 مليار صورة من 10 ملايين ميل من جميع أنحاء العالم، ومع ذلك ما يزال هناك الكثير من الأجزاء التي لم تُضف إلى الخدمة. لذا، عملت الشركة على مدى السنوات الماضية على توفير طرق جديدة لتمكين الناس من المساهمة في خدمة الخرائط.

وقالت الشركة: "كما هو الحال مع صورنا الأخرى، ستساعد هذه الصور في جعل خرائط جوجل أكثر دقة وتحديثًا للجميع. وعلى سبيل المثال، يمكننا استخدام المعلومات الموجودة في صور التجوّل الافتراضي لتحديث خرائط جوجل بتفاصيل، مثل: أسماء الأنشطة التجارية وعناوينها غير الموجودة حاليًا على الخريطة".

وأوضحت جوجل أنها ستقدم أيضًا لهذه الصور المتصلة عناصر التحكم في الخصوصية نفسها، ومن ذلك: طمس الوجوه، ولوحة ترخيص السيارات التي تُرى في صور التجوّل الافتراضي العادية التي تلتقطها جوجل. كما أنها ستسهل على الأشخاص الإبلاغ عن الصور وأنواع المحتوى الأخرى للمراجعة.

وأكملت الشركة: الميزة التجريبية للصور المتصلة متاحة الآن للأشخاص الذين يستخدمون تطبيق التجوّل الافتراضي مع جهاز أندرويد متوافق مع ARCore في كل من: مدينة تورونتو في كندا، ونيويورك، وأوستن في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نيجيريا، وإندونيسيا، وكوستاريكا، وستتوفر للمزيد من المناطق قريبًا.