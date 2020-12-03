البحرين: سلامنا مع إسرائيل نموذج يحتذى به أمام العالم

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد الزياني، في مقابلة مع شبكة "آي 24" الإسرائيلية: "أصداء توقيع اتفاقية السلام بين البحرين وإسرائيل كانت في العالم بأسره ليس فقط في البلدين".

وتأتي تصريحات الوزير البحريني، خلال زيارة يقوم بها مع وفد رسمي بحريني إلى إسرائيل.

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وقال الزياني "هناك الكثير من الأمل والتوقعات حول اتفاقية السلام، ويجب بناء خطوات متطورة لبناء الثقة على مدى القريب لنجعل هذا الاتفاق اتفاق دائم على المدى الطويل، والطرفان يريدان التوصل إلى جملة من الاتفاقيات التي تضمن هذه الثقة".

وأوردت كذلك هيئة البث الإسرائيلية "مكان" تصريحات مع وزير الصناعة التجارة البحريني، قال فيها إن بلاده تقف في جبهة واحدة مع التهديد الإيراني.

وقال الزياني: "البحرين تنسق الدول الصديقة بشأن الملف الإيراني، وخاصة ما يتعلق بالجوانب الأمنية منه".

وطبعت البحرين والإمارات العلاقات مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول في اتفاق برعاية أمريكية ودوافع استثمارية إلى جانب القلق المشترك حيال إيران.