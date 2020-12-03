وزير جزائري يدعي قدرة بلاده على إنتاج لقاح "سبوتنيك V"

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، على هامش توقيع اتفاق مع شركة أدوية كورية أن: "الجزائر قادرة على إنتاج لقاح "سبوتنيكV" المضاد لكورونا".
وكانت روسيا قد أعلنت، في آب/ أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".
وعن الطلب على اللقاح، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي تلقى طلبات لشراء 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V " من أكثر من 50 دولة.
وأشارت إلى أنه "تم يوم الأربعاء، على هامش الدورة الاستثنائية الحادية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تقديم اللقاح الروسي، الأمر الذي أثار اهتمامًا كبيرًا بين الشركاء الدوليين".
© Sputnik / Mohamed Hassan
تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك V"
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