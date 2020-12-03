الهلال يقسو على الفتح بثلاثية ويستعيد الصدارة

استعاد الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما اكتسح ضيفه الفتح بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مواجهات الجولة السادسة من المسابقة.
وسجل المهاجم السوري عمر خريين الهدف الأول للهلال في الدقيقة 31 بعدما حول عرضية زميله محمد البريك برأسه في شباك الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال.
وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته وتمكن لاعبه سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 48، قبل أن يختتم محمد كنّو مسلسل الأهداف بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 52.
وبهذه الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى 16 نقطة ليتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن وصيفه الشباب، بينما بقي الفتح على رصيده السابق 10 نقاط في المركز الرابع.
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