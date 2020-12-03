قام عدد من الشبان “زياد، بدر، عبدالله” بمبادرة تطوعية ترفيهية، مساء اليوم الخميس في محافظة الزلفي، بشعيب مرخ، شرق , بمشاطرة المتنزهين وأطفالهم وسط الأجواء الخلابة بهدف إدخال الفرحة والبسمة على وجوه الأطفال.
وثقت صحيفة الخليج الالكترونية مقاطع فيديو عدد من الشباب بزي المهرجين يقومون بملاعبة الأطفال وإدخال الفرحة على قلوبهم وسط أجواء رائعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. مبادرة شبابية لترفيه وإدخال الفرحة لوجوه الأطفال بشعيب مرخ بالزلفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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