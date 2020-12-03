الاتفاق على تولي إسرائيل صيانة طائرات "الخليج" داخل حدودها

أفادت "رويترز" بأن البحرين وإسرائيل وثقتا علاقات رسمية في سبتمبر/ أيلول، على إثرها تم الاتفاق على السماح بأربع عشرة رحلة تجارية أسبوعيا بين المنامة ومطار بن غوريون قرب تل أبيب، لكن موعد البدء لم يُعلن بعد، وقعت الشركتان اتفاق الصيانة أثناء زيارة قام بها وفد بحريني بقيادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

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وقالت إسرائيل للصناعات الجوية إنها سوف "تقدم حلولا فنية شاملة... تشمل خدمات ما قبل الإقلاع وما بعده والصيانة اليومية والدعم في مواجهة أي مشاكل فنية."

وقال يوسف ميلاميد، المدير العام لمجموعة الصناعات الجوية في الشركة الإسرائيلية، إنه يتوقع صفقات مماثلة مع شركات طيران أخرى في المنطقة بعد أن طبعت إسرائيل العلاقات مع البحرين والإمارات.

يذكر أن إسرائيل للصناعات الجوية تقدم خدمات صيانة الطائرات لنحو 75 بالمئة من شركات الطيران التي تستخدم مطار بن غوريون، وتعمل الشركة أيضا في الأنظمة العسكرية الجوية والصاروخية والطائرات المسيرة والأسلحة دقيقة التوجيه والأقمار الصناعية.

يذكر أن وفدا بحرينيا رفيع المستوى وصل إلى إسرائيل، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير السياحة، بين الجانبين.

أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) بأن وفدا يترأسه زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وصل إلى تل أبيب برفقة عدد من المسؤولين في وزارات الدولة ومؤسساتها.