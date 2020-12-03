وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، التي حضرها سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو، رياض حداد، تمت باستفاضة، مناقشة القضايا الموضوعية المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه، وفي سياق الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الوضع في سوريا واستعادة بنيتها التحتية الاجتماعية والاقتصادية. وفي الوقت نفسه، تم التنويه لأهمية حشد المساعدة الدولية لعمليات التسوية السياسية في سوريا وعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم".
© REUTERS / OMAR SANADIKI
وأكدت روسيا في وقت سابق، أن التسوية السياسية والانتعاش الاقتصادي الكامل للبلاد، التي دمرتها حرب طويلة الأمد، تحتل رأس الاهتمامات.
وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بعودة اللاجئين والنازحين السوريين في 11 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على عودة اللاجئين بين أهم الخطوات لضمان استقرار سوريا.
وخصصت روسيا أكثر من مليار دولار لإعادة إعمار الشبكات الكهربائية والصناعات وأغراض إنسانية أخرى في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات بين موسكو ودمشق لتعزيز سبل التعاون وتحقيق الاستقرار في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.