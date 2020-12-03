القاهرة - سبوتنيك. أفادت ألوية العمالقة العاملة ضمن تشكيلات القوات المشتركة، على مركزها الإعلامي، بأن "فريق الاستطلاع رصد، أمس الأربعاء، تسلل آلية للحوثيين تابعة لأحد مشرفيهم إلى خطوط التماس شمال غربي مديرية حَيْس (جنوب شرقي الحديدة)، كانت تُقِل ذخائر ومقاتلين بهدف الهجوم على مواقع القوات المرابطة هناك وتم إبلاغ وحدة المدفعية التي أصابته بنجاح".
© AP Photo / Hassan Ammar
وأشارت إلى "تصاعد ألسِنة اللهب وأعمدة الدخان من الآلية عقب استهدافها، فيما دوت انفجارات متتالية نتيجة الذخائر التي كانت على متنها".
من جهة ثانية، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن مدفعية القوات المشتركة، قصفت بأكثر من 40 قذيفة باتجاه شمال حَيْس.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة في اليمن: قتلى من "أنصار الله" بينهم قيادي إثر تدمير آلية جنوبي الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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