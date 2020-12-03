الحكومة العراقية تعلن تكفلها بشراء لقاح كورونا وتوزيعه مجانا على المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الجمهورية العراقى، برهم صالح، إن بلاده نجحت نسبيا في تقليص آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الحكومة ستتكفل بشراء لقاح كورونا وتوزيعه مجانا على المواطنين. وأشار صالح، في تصريحات نقلتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم / الخميس/، إلى أن استمرار الجائحة في أية مدينة أو قرية في العالم، يعني أن المجتمع البشري بأكمله مهدد بهذه الجائحة العابر للحدود.

وأضاف أنه من المهم مراعاة التباين الشديد في إمكانات الدول الاقتصادية والمالية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سرعة وصول اللقاحات لكثير من البلدان التي تمتلك قدرات محدودة.

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