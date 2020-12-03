السفارة الأمريكية ببغداد تؤكد التزامها بالشراكة الدبلوماسية القوية مع العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفارة الأمريكية في العراق اليوم،الخميس، التزامها بشراكة الدبلوماسية قوية مع العراق، مشيرة إلى أن بعثتها الدبلوماسية في العراق، وعلى رأسها السفير ماثيو تولر، مستمرة بالعمل.
وذكرت السفارة - في بيان حول حقيقة أنباء سحب موظفيها، حسبما أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن وزارة الخارجية تعمل، باستمرار، على إجراء التعديلات فيما يتعلق بتواجدها الدبلوماسى فى السفارات والقنصليات المنتشرة في جميع أنحاء العالم؛ بما يتماشى مع مهماتها الدبلوماسية، والبيئة الأمنية في تلك البلدان، والوضع الصحي، وحتى أيام العطل الرسمية".
واشارت السفارة إلى أن ضمان سلامة موظفي الحكومة الأمريكية والمواطنين الأمريكيين وأمن منشآتها "على رأس أولوياتها".
وتابع: "لا نعلق على التفاصيل المتعلقة بأي تعديلات، لكننا نؤكد على التزامنا بشراكة دبلوماسية قوية مع العراق، ولا يزال السفير ماثيو تولر متواجدا على رأس عمله في بغداد، وما زالت البعثة الدبلوماسية في العراق مستمرة بالعمل".
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